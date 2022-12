Matthew McConaugheys Body half Kate Hudson durch Scheidung

Das hat Kate Hudson (43) durch die schwere Zeit gebracht! Die Schauspielerin hat einige Romanzen hinter sich. So stehen der Marry Me-Star Owen Wilson (54), "Hit and Run"-Darsteller Dax Shepard (47) und Musiker Chris Robinson auf ihrer Liste. Mit Letzterem war sie sogar verheiratet. Doch nach sechs Jahren beendeten sie ihre Beziehung und 2007 war die Scheidung durch. Durch diese Zeit half Kate vor allem ihr Co-Star Matthew McConaughey (53)!

Als ihr die Scheidungs-Nachricht überbracht wurde, war sie gerade mit dem Hottie am Set. Kate und Matthew drehten für den Film "Ein Schatz zum Verlieben" in Australien – knapp bekleidet. Nach einem kurzen Moment von Traurigkeit wegen der Trennung von Chris half ihr in dieser Situation vor allem dieser Moment: "Von dem Dach des Bootes tauchte Matthew auf – ohne Hemd – und er fragte 'Bist du bereit, Hudson?' und ich sagte 'Ja verdammt, ich bin bereit'", erzählte sie in einem BAFTA-Interview. Jedoch war wohl nicht nur sein Hammer-Body ein guter Trost.

"Ich kenne seine Art. Ich weiß, wie er in die Dinge hineingeht. Ich weiß, wie verrückt es mit ihm werden kann. Ich liebe seine Entwicklung, er ist einfach wild", schwärmte Kate von Matthew. Trotz Scheidung scheinen die heute 43-Jährige und ihr Ex Chris aber ein gutes Verhältnis zu pflegen, wohl nicht zuletzt für ihren gemeinsamen Sohn Ryder.

Getty Images Kate Hudson und Matthew McConaughey, Schauspieler

Getty Images Kate Hudson und Matthew McConaughey, 2008

Getty Images Kate Hudson und Chris Robinson, Ex-Paar

