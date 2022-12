Süß! Sohn Ryder begleitete Kate Hudson auf Preisverleihung

Eine bessere Begleitung hätte sich Kate Hudson (43) wohl kaum wünschen können! Vier Jahre nach der Hochzeit mit ihrem Ex-Mann Chris Robinson durfte die Schauspielerin ihren ersten Sohn Ryder (18) auf der Welt begrüßen. Doch obwohl die Blondine nach eigenen Aussagen die engste Bindung zu ihrem Ältesten hat, zeigt Kate Ryder im Gegensatz zu seinen Geschwistern nur selten in der Öffentlichkeit. Umso mehr freuen sich die Fans womöglich über diesen Auftritt: Anlässlich eines besonderen Events begleitete Ryder seine berühmte Mama!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, besuchten Kate und Ryder am Freitagabend gemeinsam die Verleihung des United-Nations-Correspondents-Association-Awards: Ihr Sprössling sah in seinem schwarzen, zugeknöpften Anzug und weißem Hemd sehr elegant aus, während Kate in einem weißen, bodenlangen Kleid mit tiefem Ausschnitt strahlte. Passend zu den goldenen Details an ihrem Kleid trug die 43-Jährige zudem goldene Ohrringe und eine dazu passende Clutch.

Das scheint der erste gemeinsame Auftritt des Mutter-Sohn-Gespanns nach über einem Jahr zu sein: Im November 2021 besuchten Kate und Ryder den Launch der neuen Stella-McCartney-Kollektion in Los Angeles. Während die beiden um die Wette strahlten, trug der damals 17-Jährige ein schlichtes Outfit in Schwarz. Seine Mama entschied sich hingegen für einen rot-blauen Zweiteiler, den sie mit einem schwarzen Blazer kombinierte.

Getty Images Chris Robinson und Kate Hudson bei einer Filmpremiere 2005

MEGA Kate Hudson und ihr Sohn Ryder im Dezember 2022

Backgrid / ActionPress Kate Hudson mit ihrem Sohn Ryder

