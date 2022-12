Nicht friedlich? Antonia Hemmer blockiert Ex-Freund Patrick

Ob Patrick Romer (27) und Antonia Hemmer (22) sich wirklich im Guten getrennt haben? Nach ihrer siegreichen Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars ereilte das einstige Traumpaar plötzlich der Trennungsfluch. Nach zwei Jahren Liebe war plötzlich alles aus. Eigentlich hieß es, die Trennung sei ohne Streit verlaufen, aber Antonia zeigte sich später weinend im Netz und teilte auch provokante Videos. Jetzt bezieht auch Patrick Stellung – und offenbar liegt doch einiges im Argen.

In seiner Instagram-Story veranstaltet Patrick eine Fragerunde für seine Fans. Dabei wird er gefragt, ob er seit der Trennung noch mal mit seiner Ex gesprochen hat. "Antonia und ich haben keinen Kontakt mehr. Wir hatten uns ja, wie ihr wisst, im Guten getrennt. Es gab auch keinen Grund für böses Blut", stellt der Jungbauer zunächst klar. Doch nach der Trennung habe die Blondine angefangen, "grundlos" gegen ihn auszuteilen. "Daraufhin wollte ich wissen, was der Kindergarten soll, da wir uns einig waren, nicht gegen den anderen zu schießen. Wurde dann einfach blockiert", erklärt Patrick dann. Demnach schien wohl doch nicht alles in Ordnung zu sein, weiter ins Detail ging er aber nicht.

Antonia erklärte unter Tränen auf ihrem TikTok-Account, dass ihr die Trennung sehr zusetze. Es seien extrem viele Dinge vorgefallen, die "es unmöglich gemacht haben, weiter eine Beziehung zu führen". Zu dem Zeitpunkt sei sie trotzdem "fix und fertig" gewesen. Die 22-Jährige betonte aber auch, dass sie grundsätzlich eine tolle Beziehung geführt haben.

Patrick Romer im Mai 2022

Antonia Hemmer und Patrick Romer, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

Antonia Hemmer, Influencerin

