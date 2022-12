Noch verbannt? Wendler nutzt seinen Hunde-Instagram-Account!

Konnte Michael Wendler (50) etwa nur durch ein Hintertürchen zurückkehren? Der Schlagerstar verblüffte an Weihnachten seine Fans: Denn zum Fest meldete sich der streitbare Musiker auf den sozialen Netzwerken zurück. Doch für seinen Christmas-Post nutzte Michael weder seinen herkömmlichen Account noch einen ganz neuen – musste er etwa seine Social-Media-Sperre umgehen? Aktiv ist er nämlich zurzeit auf dem Konto seiner Hunde Tiger und Smoke!

Ruft man den Instagram-Account auf, auf dem Michael seinen Weihnachtspost absetzte, erscheint dort gar nicht sein Name: Stattdessen steht in der Bio "Tiger and Smoke Wendler, Person des öffentlichen Lebens". Anstatt eines echten Insta-Comebacks nutzt der "Sie liebt den DJ"-Interpret also den Netz-Auftritt seiner Vierbeiner – liegt das etwa daran, dass sich an seiner Sperre auf der Plattform gar nichts geändert hat?

Den Usern fiel das Manöver des "Egal"-Sängers jedenfalls schnell auf: "Das ist der alte Hunde-Account, da meint aber jemand besonders raffiniert zu sein", kommentierte etwa eine Userin. Viele andere schlossen sich an und empfanden das Verhalten als fragwürdig.

Anzeige

Instagram / tigerandsmoke Laura Müller mit ihrem Hund Smoke und Michael Wendler

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller mit ihrem Hund Tiger

Anzeige

Getty Images Michael Wendler 2014 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de