Traditionell: Charles Spencer fällt eigenen Weihnachtsbaum

Auch Charles Spencer (58) hat seine eigenen weihnachtlichen Traditionen! Vor über 20 Jahren hatte seine Schwester Prinzessin Diana in Paris einen schweren Autounfall und starb im Alter von gerade mal 36 Jahren. Bis heute bleibt die einstige Frau von König Charles III. (74) unvergessen. Nun steht ein weiteres Weihnachten ohne seine geliebte Schwester an – dennoch hält Charles an seinem eigenen Weihnachtsbrauch fest!

Wie Hello! jetzt berichtete, schlägt Charles jedes Jahr einen Baum auf seinem Anwesen, den er dann im Althorp House aufstellt und weihnachtlich schmückt. Auch in diesem Jahr wählte der 58-Jährige den perfekten Weihnachtsbaum für seine Residenz, wie er seinen Followern auf Instagram zeigte. Gleichzeitig wandte er sich mit weihnachtlichen Grüßen an seine Fans: "Ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest und schöne Feiertage!"

Auch seine Fans wünschten Charles besinnliche Feiertage: "Frohe Weihnachten! Danke für die spannenden Beiträge. Super unterhaltsam", "Vielen Dank für diese schönen Beiträge. Die besten Wünsche für 2023" oder "Schöner Baum und frohe Weihnachten für dich und deine Familie", schrieben einige User in den Kommentaren.

Charles Spencer im Jahr 2009 in Philadelphia

Charles Spencer via Instagram

Charles Spencer im Dezember 2015

