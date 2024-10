Nach Scheidung: Lady Dis Bruder Charles ist wieder vergeben

Charles Spencer (60) hat öffentlich seine Beziehung mit der norwegischen Archäologin Cat Jarman bekannt gegeben. In einem Interview mit "Good Morning Britain" bestätigte der Bruder der verstorbenen Prinzessin Diana (✝36), dass Cat seine Partnerin sei – und lobte sie dabei als "brillante Archäologin". Nach der kürzlichen Bekanntgabe seiner Scheidung von seiner dritten Ehefrau Karen Spencer scheint Charles nun wieder sein persönliches Glück gefunden zu haben.

Anlass des Interviews war die Vorstellung ihres gemeinsamen Buches "The Rabbit Hole Book: 99 adventures into the history of stuff", das Charles zusammen mit Cat und dem Autor Richard Coles verfasst hat. In der Sendung erzählte der 60-Jährige, wie er seine neue Partnerin kennengelernt habe: "Ich traf sie zunächst über unseren gemeinsamen Verlag. Aber sie kam auch auf mein Land, um dort eine römische Villa auszugraben." Gemeinsam mit Richard, der nach einem persönlichen Verlust zeitweise bei Charles lebte, verbrachten sie viel Zeit miteinander. Cat habe vorgeschlagen, einen Podcast zu starten, woraus letztendlich auch das Buch entstand.

Zuvor war Charles 13 Jahre lang mit Karen verheiratet. Anfang Juni verkündete der neunte Earl Spencer dann überraschend die Scheidung von seiner Ehefrau. "Es ist unendlich traurig", machte er im Interview mit Daily Mail damals deutlich und fügte hinzu: "Ich möchte mich ganz meinen Kindern und Enkeln widmen und wünsche Karen alles Gute für die Zukunft." Laut dem Personal ihres Anwesens Althorp sollen sich die beiden bereits im April dieses Jahres für die Trennung entschieden haben.

