25 Jahre tot: Charles Spencer gedenkt seiner Schwester Diana

Dieser Tag wird für Charles Spencer (58) sicherlich nicht leicht sein! Heute jährt sich zum 25. Mal der Todestag seiner Schwester Prinzessin Diana: 1997 hatte die einstige Ehefrau von Prinz Charles (73) in Paris in einen schweren Autounfall und starb im Alter von gerade mal 36 Jahren. Bis heute ist die Königin der Herzen unvergessen. Fans und ihre Familie zollen Lady Di Tribut. So meldete sich auch Dianas Bruder Charles an diesem traurigen Tag im Netz!

Mit einem Post auf seinem Instagram-Account gedachte der 58-Jährige seiner verstorbenen Schwester: Charles teilte ein Foto auf dem die britische Flagge, der Union Jack, auf Halbmast auf dem Dach des Hauses von Dianas Kindheit, dem Althorp House, weht. Dabei postete er die Aufnahme ohne Bildunterschrift.

Fans fragen sich jetzt: Ist Charles' Post eine versteckte Botschaft an die britische Monarchie? Das Hissen der Flagge auf Halbmast gilt im Falle eines Todes als Zeichen des Respekts. Allerdings geriet der Buckingham Palace damals in die Kritik, als der Union Jack nach der tragischen Nachricht von Dianas Tod nicht auf halbe Höhe gesetzt wurde.

Getty Images Charles Spencer im Mai 2016 in Los Angeles

Getty Images Prinzessin Diana im November 1996

Getty Images Charles Spencer im Dezember 2015

