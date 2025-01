Dianas Bruder Charles lobt Prinz Harry für Sieg gegen Presse

Prinz Harry (40) konnte sich am Mittwoch im Prozess gegen die britische Zeitungsgruppe News Group Newspapers durchsetzen. Neben finanziellen Entschädigungen musste NGN auch eine öffentliche Entschuldigung abgeben. Einer, der Harry in dem ganzen Prozess unterstützt hatte, ist sein Onkel Charles Spencer (60). Dieser veröffentlichte jetzt bei Instagram ein Statement und lobte darin den Sohn seiner Schwester Prinzessin Diana (✝36). "Es erfordert eine enorme Menge an Mut, es mit großen Medienorganisationen wie dieser aufzunehmen, und eine unglaubliche Hartnäckigkeit, um gegen sie zu gewinnen", meinte der Earl und ergänzte stolz: "Es ist wunderbar, dass Harry auch für seine Mutter eine Entschuldigung erhalten hat – sie wäre sicher ungemein berührt und auch zu Recht stolz."

Vor allem letztere Worte werden Harry wohl viel bedeuten, denn ihm war es stets ein wichtiges Anliegen, das Andenken seiner Mutter zu schützen. Er verklagte die NGN vor allem wegen der immensen Verletzung seiner und auch Dianas Privatsphäre – die Reporter sollen ihn in einem 15-jährigen Zeitraum in den 1990er- und 2000er-Jahren illegal abgehört haben, unter anderem über Telefone. Das Gericht gab ihm recht und die NGN muss nun die Gerichtskosten sowie Schadensersatzzahlungen übernehmen und eine einmalige Zahlung von etwa 473.000 Euro leisten. In der Entschuldigung räumten sie ihren Fehler ein und gaben an, sowohl bei Harry als auch seiner Mutter private Grenzen überschritten zu haben.

Der Prozess gegen NGN ist nicht der erste, in dem Harry gegen das Verhalten der Presse ihm gegenüber vorgeht. In den vergangenen Jahren führte er schon einen Rechtsstreit gegen die Mirror Group Newspapers, die ebenfalls über illegale Wege an Informationen gekommen sein sollen. Die Auseinandersetzung vor Gericht ist für das normalerweise eher zurückhaltende britische Königshaus ungewöhnlich, auch wenn der 40-Jährige bereits 2020 aus den royalen Geschäften ausgestiegen ist. "Das Ziel ist Verantwortlichkeit. Leider ist das Ausmaß der Vertuschung so groß, dass die Menschen es selbst sehen müssen", erklärte der Bruder von Prinz William (42) laut Deadline auf der New York Times DealBook Conference seine Gründe für die Klage.

Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Harry im August 1995

Getty Images Prinz Harry, britischer Royal

