Charles Spencers Sohn Edmund (21) startet Karriere als DJ

Charles Spencer (60), der jüngere Bruder der verstorbenen Prinzessin Diana (✝36), hat kürzlich auf seinem offiziellen X-Account spannende Neuigkeiten über seinen Sohn Edmund geteilt. Sein eher zurückhaltender Sprössling hat den Schritt in die Musikbranche gewagt. Neben seinem Studium im Eventmanagement an der Oxford Brookes University verfolgt er auch eine Karriere als DJ. Charles zeigte sich stolz auf die neuesten Erfolge seines Sohnes und schrieb: "Mein 21-jähriger Sohn Ned, so erfolgreich in seiner DJ-Karriere. Nächster Halt - Durham!" Ein Foto auf dem Poster zeigt seinen Sohn, wie er am DJ-Pult steht.

Edmund, der von seinen Freunden und seiner Familie lieber "Ned" genannt wird, ist Charles' zweites Kind aus seiner zweiten Ehe mit Caroline Freud, die von 2001 bis 2006 dauerte. Edmund hat bislang ein Leben abseits der großen Öffentlichkeit geführt. Sein älterer Bruder, Louis Spencer (30) Viscount Althorp, aus Charles' erster Ehe, ist ebenfalls nicht viel in den Medien präsent. Louis hat nach seiner Ausbildung in Südafrika und seinem Studium an der Universität Edinburgh eine Laufbahn als Schauspieler eingeschlagen und versucht, die Verbindung zu seiner berühmten Tante Prinzessin Diana eher aus dem Rampenlicht zu halten.

Charles Spencer selbst ist ein stolzer Vater von insgesamt sieben Kindern aus drei Ehen. Kürzlich machte er, nach der Scheidung von seiner letzten Frau Karen Spencer, öffentlich, dass er wieder vergeben sei. Seine Töchter Lady Amelia und Eliza Spencer sind bekannt für ihre regelmäßigen Auftritte auf dem roten Teppich und in der High Society. In früheren Interviews hat Charles immer wieder betont, wie wichtig ihm die Privatsphäre seiner Kinder ist. Er achtet darauf, dass sie ihr Leben unabhängig von seiner eigenen Prominenz gestalten können. Die Liebe zur Musik scheint Edmund schon in jungen Jahren entdeckt zu haben, und jetzt hat er die Möglichkeit, im Rahmen seiner DJ-Karriere noch mehr Menschen mit seiner Leidenschaft zu erreichen.

Anzeige Anzeige

Instagram / nedspencermusic Charles Spencers Sohn Edmund Charles als DJ im Club "B London"

Anzeige Anzeige

Getty Images Charles Spencer, Mai 2016

Anzeige Anzeige