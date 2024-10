Charles Spencer besucht Grab von Lady Di fast täglich

Charles Spencer (60) sprach kürzlich in der Sendung "Good Morning Britain" über seine tiefe Verbundenheit zu Prinzessin Diana (✝36) – seine Schwester kam 1997 bei einem Autounfall in Paris im Alter von nur 36 Jahren ums Leben. "Natürlich ist sie zu Hause beerdigt", betonte Charles und erzählte weiter: "Ja, das ist sie, und ich gehe so gut wie jeden Tag hin. Letzte Woche kam eine ihrer engsten Freundinnen aus Kindheitstagen vorbei und war auf der Insel. Das war so schön."

Dianas Grab befindet sich auf einer kleinen Insel im See "Round Oval" auf dem Familienanwesen Althorp. Seit dem Tod seines Vaters John Spencer im Jahr 1992 ist Charles der Verwalter des Anwesens. Erst kürzlich teilte er ein Foto seiner verstorbenen Eltern, das die beiden liebevoll miteinander zeigt. Zum Schutz der familiären Privatsphäre ist die Insel nur per Boot erreichbar, die einstige Brücke wurde entfernt. Althorp ist für die Spencers ein Ort des Gedenkens. Gegenüber US Magazine erklärte Charles, er habe gelernt, mit dem Verlust umzugehen, obwohl sein Schmerz nie ganz verschwinde werde.

Auch Dianas Sohn Prinz Harry (40) äußerte sich bereits zum emotionalen Wert der Grabstätte seiner Mutter. In seinem Buch "Reserve" schildert Harry einen zutiefst persönlichen Moment, in dem er seiner Frau Meghan (43) zum ersten Mal die Ruhestätte zeigte. "Kein Besuch an diesem Ort war jemals einfach, aber dieser eine... 25-jähriges Jubiläum. [...] Und Megs erstes Mal. Endlich brachte ich das Mädchen meiner Träume mit nach Hause, um meine Mutter kennenzulernen", schrieb Harry. Dianas Beerdigung wurde 1997 im Fernsehen übertragen und von Millionen Menschen weltweit verfolgt.

Prinzessin Dianas letzte Ruhestätte in Althorp

