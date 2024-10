Charles Spencer teilt ein liebevolles Foto seiner Eltern

Charles Spencer (60) hat kürzlich ein seltenes und sehr persönliches Foto seiner verstorbenen Eltern John Spencer und Frances Shand Kydd geteilt. Auf Instagram postete er ein rührendes Bild, auf dem sein Vater seiner Mutter liebevoll einen Kuss auf die Wange gibt. Dazu schreibt der neunte Earl Spencer: "Meine Eltern, in den frühen 60ern. Viele Jahre waren sie leidenschaftlich verliebt: Ich habe nie schönere und spontanere Liebesbriefe gelesen." Mit diesem bewegenden Beitrag erinnert Charles an die tiefe Liebe, die seine Eltern einst verband, und gewährt einen seltenen Einblick in seine Familiengeschichte.

Die Ehe von Charles' Eltern hatte kein glückliches Ende genommen: Im Jahr 1969 trennten sie sich, was Charles und seine ältere Schwester, die verstorbene Prinzessin Diana (✝36), zutiefst erschütterte. In früheren Interviews hat Charles darüber gesprochen, wie die Trennung der Eltern ihre Kindheit geprägt hat. Gegenüber dem Sunday Times Magazine erinnerte er sich: "Während sie [seine Mutter] ihre Sachen packte, um zu gehen, versprach sie Diana, dass sie zurückkommen würde. Diana wartete oft auf der Türschwelle auf sie, aber sie kam nie." Über seine Eltern sagte er außerdem: "Unser Vater war eine stille und beständige Quelle der Liebe, aber unsere Mutter war nicht für die Mutterschaft gemacht. Nicht ihre Schuld, sie konnte es einfach nicht." Trotz des Schmerzes betonte Charles, dass diese Erfahrung sie als Familie gestärkt habe.

Charles, der kürzlich die Scheidung von seiner dritten Ehefrau, Gräfin Karen Spencer, bekannt gab, sorgt momentan auch mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen. Wie Hello! berichtet, wird über eine Romanze des Earls mit der Wikingerarchäologin Cat Jarman gemunkelt, nachdem die beiden vergangenes Jahr Hand in Hand bei einem Theaterbesuch gesichtet wurden.

Instagram / charles.earl.spencer Charles Spencer mit seiner Mutter und Prinzessin Diana

Getty Images Charles Spencer und Karen Spencer, Britische Adelige

