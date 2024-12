Lady Dianas Bruder Charles besuchte ihr Grab an Heiligabend

Charles Spencer (60), der Bruder der verstorbenen Prinzessin Diana (✝36), hat an Heiligabend ihre letzte Ruhestätte auf dem Anwesen Althorp House besucht. Dies teilte er über seine Instagram-Story mit und veröffentlichte ein Foto seiner Lieblingsbank an einem Ort namens "The Temple", der nach Dianas Tod zu ihrem Gedenkort wurde. "Ein guter Platz, um an Heiligabend für einen Moment zur Ruhe zu kommen", schrieb Charles zu dem Bild. Der Moment zeigt, dass Diana, die bereits vor 27 Jahren tragisch ums Leben kam, immer noch tief in den Gedanken ihrer Familie verankert ist – selbst in der hektischen Weihnachtszeit.

Charles hat im vergangenen Oktober in einem Interview bei "Good Morning Britain" hervorgehoben, wie wichtig ihm der Kontakt zu seiner verstorbenen Schwester sei. Als Verantwortlicher für das historische Althorp-Anwesen, zu dem auch Dianas Grab gehört, besucht er deren Gedenkort fast täglich. "Es ist nicht immer so, dass ich ein Gespräch mit ihr führe, aber ich bin regelmäßig dort", sagte er. Bereits bei Dianas öffentlicher Beerdigung hatte Charles eine zentrale Rolle eingenommen, indem er eine emotionale Rede hielt, in der er den Druck kritisierte, den die Medien auf seine Schwester ausgeübt hatten. Er bezeichnete Diana dabei als "die meistgejagte Person der modernen Zeit".

Charles und Diana hatten zeitlebens eine enge Geschwisterbeziehung. Ihr gemeinsames Aufwachsen auf Althorp House, einem Anwesen mit jahrhundertelanger Geschichte, verband die beiden stark. Als Diana 1997 bei einem tragischen Autounfall verstarb, übernahm Charles die Aufgabe, das Andenken an sie zu bewahren. Neben seiner Rolle als Verwalter des Familienanwesens arbeitet Charles, der sich dieses Jahr von seiner Frau Karen scheiden ließ, auch als Historiker und Autor.

John Roan Photography Ein altes Familienfoto von Prinzessin Diana (r.), ihrem Vater und ihrem Bruder Charles Spencer

Twitter / https://twitter.com/cspencer1508/status/ Charles Spencer und Prinzessin Diana in jungen Jahren

