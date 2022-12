Kurz vor Geburt: Chrissy Teigen zeigt ihren XXL-Babybauch

Chrissy Teigen (37) fiebert auf die Geburt ihres dritten Kindes hin! Im August verkündeten das Model und sein Ehemann John Legend (44), dass sie wieder Eltern werden. Ihre beiden Kids Luna Simone (6) und Miles Theodore (4) dürfen sich also über ein jüngeres Geschwisterchen freuen. Allzu lange wird es mittlerweile auch nicht mehr dauern, bis die Familie zu fünft ist, denn die Laufstegschönheit befindet sich bereits im Endspurt ihrer Schwangerschaft. Kurz vor der Entbindung zeigte Chrissy nun einmal mehr, wie groß ihr Babybauch jetzt ist!

In ihrer Instagram-Story postete die 37-Jährige nun ein Video von sich, in dem sie im Bikini vor dem Spiegel posiert. In dem Clip streichelt Chrissy liebevoll über ihren Babybauch, der inzwischen schon ganz schön groß geworden ist. Offenbar kann sie es selbst gar nicht mehr erwarten, dass ihr Nachwuchs sich endlich auf den Weg macht. "Bitte komm", schrieb die dreifache Mutter in spe dazu.

Ob die Kinderplanung der Turteltauben nach der Geburt ihres Babys wohl abgeschlossen ist? John scheint jedenfalls nicht abgeneigt zu sein, seine Familie erneut zu vergrößern. "Wir sind jetzt bereit, ein weiteres Kind auf der Welt zu begrüßen. Ich könnte mir auch ein viertes vorstellen", hatte der Musiker im Oktober im "Check In"-Podcast ausgeplaudert.

Instagram / chrissyteigen Model Chrissy Teigen und Musiker John Legend

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Model

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihrer Familie an Weihnachten 2022

