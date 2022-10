Baby Nummer vier? Chrissy und John Legend nicht abgeneigt

Ihre Familienplanung scheint noch nicht abgeschlossen zu sein! John Legend (43) und Chrissy Teigen (36) erwarten erneut Nachwuchs. Zuvor machte das Model jedoch eine schwere Zeit durch. Im September 2020 musste die Frau des Sängers ihr Ungeborenes abtreiben, weil es keine Überlebenschance hatte. Ihre jetzige Schwangerschaft ist deshalb auch mit viel Angst verbunden. Trotzdem können sich Chrissy und John noch mehr Kinder vorstellen!

Der "All of Me"-Interpret war bei dem Podcast "Check In" zu Gast und sprach über seinen und Chrissys Alltag mit ihren Kids. Das Ehepaar habe mit Tocher Luna (6) und Sohnemann Miles (4) genug Erfahrung sammeln können. "Wir sind jetzt bereit, ein weiteres Kind auf der Welt zu begrüßen. Ich könnte mir auch ein viertes vorstellen." John schließt also weiteren Nachwuchs nicht aus! Aber in den kommenden Wochen steht erst mal die Geburt ihres dritten Kindes an.

Luna und Miles dürfen ihr Geschwisterchen wohl auch schon bald persönlich kennenlernen. Chrissy spürte nämlich schon die ersten Tritte ihres Wunders – und auch ihre Babykugel deutet darauf hin, dass es bis zur Geburt nicht mehr allzu lange dauern dürfte.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend im September 2022

Getty Images John Legend, Musiker

Getty Images John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kindern in Disneyland, Anaheim 2022

