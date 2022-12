Liebeskritik: Ihr Bruder Finneas steht hinter Billie Eilish

Finneas O'Connell stärkt seiner Schwester Billie Eilish (21) den Rücken! Die beiden Geschwister wurden mit der Zusammenarbeit an ihren Songs weltberühmt. Seit einiger Zeit datet Billie den deutlich älteren Jesse Rutherford (31) und machte die Beziehung zu ihm Anfang November offiziell. Seitdem muss sie sich wegen des Altersunterschieds immer wieder harsche Kritik anhören. Ihr Bruder stellte sich nun mit deutlichen Worten hinter sie.

Auf TikTok teilte eine Userin ein kritisches Video, in dem sie Finneas unter anderem auf Billies Beziehung ansprach. Das wollte der US-Amerikaner nicht auf sich sitzen lassen. "Ich will, dass meine Schwester glücklich und sicher ist, und sie ist als 21-Jährige vollkommen in der Lage dazu, ihre eigenen Lebensentscheidungen zu treffen", richtete er sich mit klaren Worten an die Liebes-Hater.

Billie selbst schien die Kritik am Altersunterschied zu Jesse mit ihrem Halloweenkostüm aufzugreifen: Während sie sich mit pinkem Body und Häschen-Hausschuhen als Baby verkleidete, verwandelte sich ihr Liebster in einen alten Herren.

Getty Images Billie Eilish mit Jesse Rutherford, 2022

Getty Images Billie Eilish und Finneas O'Connell

Getty Images Billie Eilish und Jesse Rutherford im November 2022

