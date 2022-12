Papst Franziskus ruft zu Gebeten für Papst Benedikt XVI. auf

Die Sorgen um Papst Benedikt XVI. (95) werden immer größer. Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass sich der zwischen 2005 und 2013 im Amt gewesene Papst in einem sehr schlechten gesundheitlichen Zustand befinde. Woran das einstige Oberhaupt der katholischen Kirche erkrankt ist, wurde jedoch nicht mitgeteilt. Doch die Lage scheint ernst zu sein. Nun rief der derzeit amtierende Papst Franziskus I. (86) im Netz zu Gebeten für Benedikt auf.

"Beten wir gemeinsam für den emeritierten Papst Benedikt XVI., der in der Stille weiter für die Kirche betet", schrieb der 86-Jährige auf Twitter. Weiter ist in seinem Posting zu lesen: "Bitten wir den Herrn, ihn in diesem Zeugnis der Liebe zur Kirche bis zum Ende zu trösten und zu stärken." Wie in einer Pressemitteilung des Vatikans bekannt gegeben wurde, bete inzwischen auch die Bischofskonferenz für den emeritierten Papst.

Bereits bei seiner Generalaudienz, bei der er die Öffentlichkeit am Mittwochmorgen über die Erkrankung des einstigen Papstes informiert hatte, rief Franziskus die Anhänger der Kirche zu Gebeten auf. Wenige Stunden später gab der Vatikan bekannt, dass Benedikt von Ärzten kontrolliert werde und "die Lage für den Moment unter Kontrolle bleibt".

Getty Images Papst Benedikt XVI. im April 2014

Getty Images Papst Benedikt XVI. und sein Bruder Georg Ratzinger

Getty Images Papst Benedikt XVI. im Vatikan, 2013

