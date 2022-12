Sorge im Vatikan: Papst Benedikt XVI. ist schwer erkrankt

Große Bestürzung rund um den Heiligen Stuhl! Papst Benedikt XVI. (95) hatte zwischen 2005 und 2013 das wichtigste Amt der katholischen Kirche inne. In einem seit Jahrhunderten nicht dagewesenen Akt legte der Bayer die Papstwürde damals nieder und machte den Weg für seinen Nachfolger Franziskus I. (86) frei. Immer wieder sorgten sich Gläubige weltweit um die angeschlagene Gesundheit des emeritierten Papstes. Jetzt ist Benedikt schwer erkrankt.

Wie Bild berichtet, habe Franziskus bei einer Generalaudienz im Vatikan über den Gesundheitszustand seines Amtsvorgängers informiert. Dabei habe der Papst berichtet, dass Benedikt "schwer krank" sei. Genauere Informationen zu der Erkrankung habe der Bischof von Rom dabei allerdings nicht mitgeteilt. Er habe jedoch um Gebete für ihn gebeten.

Vor zwei Jahren musste Benedikt einen schweren Schlag hinnehmen: Damals starb nämlich der Bruder des ehemaligen Kirchenoberhauptes. "Ich möchte Ihnen in diesem Moment der Trauer mein tiefstes Mitgefühl und meine geistliche Nähe aussprechen", richtete Franziskus daraufhin in einem Brief sein Beileid an ihn.

Anzeige

Getty Images Papst Franziskus I. im Petersdom, April 2020

Anzeige

Getty Images Papst Benedikt XVI. im April 2014

Anzeige

Getty Images Papst Benedikt XVI. und Papst Franziskus, September 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de