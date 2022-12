Wird schwangere Kim-Denise Lang noch den Babyvater verraten?

Wer ist der Vater des Kindes? Vor wenigen Tagen machte Kim-Denise Lang (25) öffentlich, dass sie ein Kind erwartet. Die einstige Bachelor-Kandidatin verriet bislang jedoch noch nicht, wer der neue Mann an ihrer Seite ist – zuletzt war sie noch mit dem Bachelorette-Finalist Raphael Fasching (24) zusammen. Promiflash hakte bei ihr nach: Will Kim-Denise den Vater ihres Babys noch vorstellen?

Im Interview mit Promiflash verriet das Model, dass sie ihren Freund definitiv noch zeigen will: "Auf jeden Fall möchte ich noch bekannt geben, wer der Vater ist. Immerhin sind wir glücklich in einer Beziehung und freuen uns auch sehr auf unser Kind. Aber alles zu seiner Zeit", erklärte Kim-Denise ehrlich. Sie freut sich derzeit einfach nur, schwanger zu sein! "Ich kann es kaum erwarten, wenn wir dann zu dritt sind. Man freut sich natürlich auf den Moment, das erste Mal sein Kind im Arm zu halten", schwärmte sie.

Ihre Follower dürfen sich auf jeden Fall darauf freuen, dass die Influencerin sie auf dieser besondere Reise mitnimmt. "Es gibt bestimmt auch die ein oder andere Mami unter meinen Followern, die mir Ratschläge geben kann. Und die meisten Babysachen sind so süß, dass ich später auch mal zeigen möchte, was alles in das Kinderzimmer wandert", witzelte sie.

Instagram / kim.denise.lang Kim-Denise Lang im Dezember 2022

Instagram / kim.denise.lang Bachelor-Girl Kim-Denise Lang

Instagram / kim.denise.lang Kim-Denise Lang, Bachelor-Kandidatin

