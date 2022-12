Von wem? Ex-Bachelor-Girl Kim-Denise Lang ist schwanger!

Kim-Denise Lang (25) könnte wohl kaum glücklicher sein! 2021 hatte das Model beim Bachelor nach der großen Liebe gesucht. In Rosenkavalier Niko Griesert (32) fand die Blondine diese nicht – dafür aber in dem Chauffeur der Sendung. Ihre Beziehung ging jedoch wenige Monate später in die Brüche. Ende des vergangenen Jahres machte sie dann ihre Liebe zum Bachelorette-Sieger Raphael Fasching (24) offiziell. Seit mehreren Monaten haben sie sich jedoch nicht mehr zusammen im Netz gezeigt. Kim-Denise' aktueller Beziehungsstatus ist daher unklar. Umso überraschender dürfte daher ihre neuste Verkündung sein: Sie wird Mutter!

Auf Instagram teilte die 24-Jährige zwei Bilder, auf denen sie ein Ultraschallfoto in die Kamera hält. "Hey Baby. Nächstes Jahr sind wir zu dritt – unglaublich", freute sie sich in der Bildunterschrift. Wie fortgeschritten ihre Schwangerschaft ist, ließ sie offen. Die Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen deutete jedoch an, erst vor Kurzem davon erfahren zu haben: "Für uns hätte es vor Weihnachten keine schönere Nachricht geben können."

Das finden scheinbar auch einige Ladys aus dem Rosenkosmos. "Oh mein Gott, was? Ich freue mich soooo für euch. Du wirst die beste Mama überhaupt", ist sich Ex-Teilnehmerin Esther Kobelt sicher. "Ohh Glückwunsch", freute sich auch ihre einstige Mitstreiterin Linda-Caroline Nobat (27).

privat Kim-Denise Lang und Raphael Fasching

Instagram / kim.denise.lang Kim-Denise Lang, Ex-Bachelor-Girl

TVNow Bachelor-Kandidatin 2021: Kim-Denise Lang

