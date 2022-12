Zwölf Wochen nach Geburt: Jenny Frankhauser zeigt ihren Body

Jennifer Frankhauser (30) gibt ein ehrliches After-Baby-Body-Update. Im Frühjahr gab die Influencerin bekannt, dass sie und ihr Partner Steffen König ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Ende September war es dann so weit: Ihr Sohn Damian Andreas hat das Licht der Welt erblickt. Von ihrem Körper zeigte sich die Neu-Mama jedoch kurz nach der Geburt irritiert. Anders als bei so manchen Netz-Bekanntheiten war ihr Bauch noch nicht verschwunden. Nun präsentierte Jenny erneut ihre Körpermitte und berichtete ihren Fans von ihrer Erfahrung.

"So sieht es eben bei mir knapp zwölf Wochen nach der Geburt aus", schrieb die 30-Jährige zu einem Clip von sich in ihrer Instagram-Story. In dem Video zeigte die Blondine ihren Fans ihre sichtlich erschlankte Körpermitte. Doch ganz zufrieden scheint die ehemalige Dschungelkönigin nicht mit ihrem After-Baby-Body zu sein. "Ich denke, dass die Norm eher ein bisschen länger braucht als eine Woche, um wieder einen Sixpack zu haben. Also ich glaube, ich kann doch nicht die Einzige sein, oder?", zeigte sie sich leicht verunsichert.

In den vergangenen Wochen habe die Musikerin aufgrund von Stress und wegen des Schlafmangels hin und wieder etwas Nervennahrung gebraucht. "Ich habe keine Diät gemacht nach der Schwangerschaft, obwohl ich dachte, ich bin extrem motiviert danach. War aber überhaupt nicht so und ich habe ehrlich gesagt gar keine Nerven dafür", gab sie offen zu. Doch im kommenden Jahr wolle sie den restlichen Babypfunden dann den Kampf ansagen.

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Dezember 2022

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im November 2022

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de