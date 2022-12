Alte Muster? Johnny Depp benahm sich am Filmset daneben!

Sorgte Johnny Depp (59) für schlechte Stimmung? Von April bis Mai hatte der Schauspieler vor Gericht mit seiner Ex-Frau Amber Heard (36) einen Rosenkrieg geführt – letztlich gewann er jedoch den Verleumdungsprozess gegen die Aquaman-Darstellerin. Während die Blondine ins Kreuzfeuer der Fans geriet, wurde Johnny hingegen gefeiert. Im Juni kehrte er dann ans Filmset für "Jeanne du Barry" zurück. Doch genau da soll der Hollywoodstar für Ärger gesorgt haben!

In der Talkshow TPMP packte Johnnys Schauspielkollege Bernard Montiel nun über sein unschönes Verhalten am Set aus. Laut ihm habe sich der einstige Fluch der Karibik-Darsteller andauernd mit der Hauptdarstellerin und Regisseurin Maïwenn Le Besco in den Haaren gehabt. "Es läuft sehr schlecht. Sie verstehen sich überhaupt nicht. Sie schreien sich die ganze Zeit an", erklärte der französische Filmstar dazu.

Verfällt Johnny möglicherweise wieder in alte Muster? Bereits in der Vergangenheit war der 59-Jährige bei Dreharbeiten und auf Events mit seinem negativen Benehmen aufgefallen. Das hatte auch Filmproduzentin Kathryn Arnold im Mai während des Depp-Heard-Prozesses unter Eid als sein mögliches Hauptproblem angegeben.

Getty Images Maïwenn Le Besco im Januar 2021

Getty Images Johnny Depp im Oktober 2022

Getty Images Filmproduzentin Kathryn Arnold im Zeugenstand

