Gina-Maria Schumacher bekommt besonderes Geschenk von Eltern

Gina-Maria Schumacher (25) bekam von ihren Eltern das beste Weihnachtsgeschenk. Die Tochter des Rennfahrers Michael Schumacher (53) konnte sich selbst in der Welt des Sports einen Namen machen. Sie ist als ambitionierte Westernreiterin aktiv. Mit Mama Corinna (53) hat sie sich mittlerweile sogar den Traum von einer Ranch in Texas erfüllt. Ein Grund mehr für ihre Eltern, sich an Weihnachten etwas Besonderes für ihre Tochter auszudenken. Sie haben Gina ein ganz persönliches Präsent gemacht!

Auf der offiziellen Facebook-Seite ihrer Ranch "XCS Ranch LLC" postete Gina kurz nach Weihnachten, womit ihre Eltern sie dieses Jahr überrascht haben. Zu sehen ist eine opulente und reich verzierte Gürtelschnalle im Cowboy-Look. "Mama und Papa haben mit ihrem Weihnachtsgeschenk einen Volltreffer gelandet. Vielen Dank", freute sich die 25-Jährige. Und auf der Rückseite ist noch eine besondere Widmung eingraviert: "Wir sind stolz auf dich. Mama und Papa." Auf der Schnalle ist Ginas Name zu lesen und außerdem die Symbole für eine Million, denn sie ist in die Liga der NRHA Million Dollar Rider aufgestiegen.

Das Weihnachtsfest verbrachte Gina wohl mit ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrem Bruder Mick Schumacher (23). Dieser teilte ein Foto von den dreien vor dem Weihnachtsbaum. Nur Papa Michael fehlte auf dem Foto. Der Formal-1-Star verletzte sich bei einem Skiunglück 2013 schwer und zog sich anschließend aus der Öffentlichkeit zurück.

Facebook / XCSRANCH Gina-Maria Schumachers Weihnachtsgeschenk von ihren Eltern

Schumacher/ Netflix Mick, Gina-Marie und Michael Schumacher in "Schumacher"

Instagram / mickschumacher Mick, Gina-Maria und Corinna Schumacher an Weihnachten 2022

