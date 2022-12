Nach Photoshop-Vorwurf: Kim Kardashian beweist Gegenteil

Kim Kardashians (42) diesjähriges Weihnachts-Familienfoto wurde wohl doch nicht so stark bearbeitet, wie man ihr vorwarf. Die Unternehmerin macht kein Geheimnis daraus, ihre Bilder gerne mal im Nachhinein zu verändern. Deshalb ist es auch nicht weit hergeholt, dass Fans vermuteten, die Vierfachmama hätte ein Gruppenfoto mit all ihren Schwestern und Familienoberhaupt Kris (67) einfach zusammengeschnitten. Mit einem Video, das zeigt, wie die Aufnahme entstand, widerlegt Kim nun diese Behauptung.

Vor einigen Tagen hatte die Ex von Kanye West (45) einige Familienfotos von Weihnachten gepostet. Ein Gruppenbild der Realitystars hatte einige Follower stutzig gemacht. Denn die Frauen schauen darauf alle in unterschiedliche Richtungen. Deshalb wurde vermutet, die Schwestern seien aus verschiedenen Bildern ausgeschnitten und zu einem Foto zusammengefügt worden. Doch jetzt teilt Kim ein Video in ihrer Instagram-Story, das den Moment der Entstehung zeigt. Dort ist eindeutig zu sehen: Die Keeping up with the Kardashians-Protagonistinnen posierten wirklich zusammen!

Kim versorgte ihre Fans auch mit Fotos von all ihren Kindern. Darauf posiert die 42-Jährige in einem weißen Kleid für die Kamera, während ihre Kinder in dunkleren Tönen gekleidet sind. North (9), Saint (7), Chicago (4) und Psalm (3) scheint das Foto-Shooting richtig Spaß gemacht zu haben – sie strahlen um die Wette.

Instagram / kimkardashian Kim und Kourtney Kardashian, Reality-TV-Stars

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North, Chicago, Saint und Psalm

