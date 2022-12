Zu Weihnachten: Kim Kardashian posiert mit all ihren Kindern

Was für eine bezaubernde Familie! Die Kardashians haben sich dieses Jahr an Weihnachten nicht lumpen lassen: Sie feierten eine große Sause. Aufnahmen davon teilten die Reality-TV-Stars natürlich auf Instagram. Doch an Weihnachten gab es für Fans der Familie nicht nur Fotos von der pompösen Weihnachtsfeier. Kim Kardashian (42) brezelte sich richtig auf und posierte ganz schick mit all ihren Kindern!

Auf Instagram veröffentlichte Kim die Fotos, auf denen sie und ihre Kids total herausgeputzt sind. Die Unternehmerin posiert in einem weißen Kleid für die Kamera, während ihre Kinder in dunkleren Tönen gekleidet sind. North (9), Saint (7), Chicago (4) und Psalm (3) schien das Foto-Shooting richtig Spaß gemacht zu haben. Die Kids strahlen auf den Aufnahmen um die Wette und setzen sich neben ihrer berühmten Mutter in Szene.

Besonders viel Aufsehen erregte in der Kommentarspalte Kims Töchterchen North. Die Neunjährige trug bei dem Shooting einen glänzenden Blazer mit passender Hose und hohen Schuhen. Ihr auffälliges Outfit gefiel aber nicht allen Fans. "Seit wann ist North 20?", kritisierte ein User, dass die Neunjährige wohl nicht ihres Alters entsprechend aussähe.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Söhnen Psalm und Saint, Dezember 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West, Dezember 2022

