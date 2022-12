Atemnot wegen Welpe: UK-Star Jamie Laing ist im Krankenhaus

Sorge um Jamie Laing (34)! Der "Made in Chelsea"-Darsteller und seine Partnerin Sophie Habboo könnten nicht glücklicher sein. Erst vor einem Jahr überraschte der einstige Strictly Come Dancing-Teilnehmer mit seiner Verlobung. Nun folgte ein kleiner Zuwachs in der Familie: Das Paar adoptierte einen kleinen Dachshund. Doch der Welpe könnte nun große Schwierigkeiten auslösen – denn der Star musste über Weihnachten ins Krankenhaus eingeliefert werden!

Seine Verlobte meldete sich nun in ihrer Instagram-Story bezüglich des Vorfalls. Die Influencerin erklärte, dass Jamie unter Atemnot litt. Es wurde festgestellt, dass er offenbar allergisch auf seinen neuen Welpen reagierte. "Ich hatte das schönste Weihnachten und ich hoffe, ihr hattet es auch", schrieb sie über ein Video von ihr und ihrem Hund. "Aber Jamie war im Krankenhaus für Steroide. Sein Asthma war außer Kontrolle", ergänzte die Beauty. Sie fuhr fort: "Wie ihr euch vorstellen könnt, war ich ziemlich gestresst. Wir werden euch auf dem Laufenden halten."

Erst vor einer Woche teilte Jamie das erste Bild mit seinem Welpen auf Instagram. "Willkommen in der Familie kleiner Bobbie. Ich habe lange Zeit nein zu einem Hund gesagt, aber schließlich musste ich Sophies ständigem Gezeter nachgeben", schrieb der Brite zu einer niedlichen Fotoreihe.

