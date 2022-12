Erfolgsfilm: So spannend ist der Hintergrund von "Titanic"

Der Film Titanic bringt einige spannende Fakten mit sich. In Deutschland feierte der Streifen, der den Untergang des legendären Kreuzfahrtschiffes erzählt, 1998 Premiere. Bis heute gehört die Liebesgeschichte von Jack (Leonardo DiCaprio, 48) und Rose (Kate Winslet, 47) zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten und bescherte Regisseur James Cameron (68) einen großen Erfolg. Rund um den Film und das Schiff Titanic ranken sich so einige spannende Hintergrundgeschichten!

Buzzfeed hat die interessantesten Geschichten hinter dem Erfolgsfilm "Titanic" zusammengesucht. Dass sich die Tragödie wirklich ereignet hat, ist vielen bewusst. Seit dem Untergang verrottet das Passagierschiff auf dem Meeresgrund und das Eisen wird vor allem von Mikroben angegriffen. Deshalb werden die Überreste der Titanic wahrscheinlich nur noch bis 2030 da sein. Im Film spielen einige Männer Streichinstrumente an Bord, während das Schiff sinkt. Das war wohl auch wirklich so. Tatsächlich sollen die Musiker noch zwei Stunden, nachdem der Eisberg gerammt wurde, ihren Job gemacht haben – und das trotz der Panik um sie herum.

Und James war nicht der Erste, der die Geschichte der Titanic erzählte. Bereits 1912 wurde ein Film mit dem Titel "Saved From" gedreht. Das war das Jahr, in dem sich das Unglück ereignete, und die Hauptrolle spielte die Überlebende Dorothy Gibson. Es folgte ein weiterer Film aus Deutschland 1943 während des Zweiten Weltkrieges. An Bord der Titanic waren im Übrigen auch berühmte Persönlichkeiten: Unter anderem Benjamin Guggenheim, ein Spross der Familie, nach denen die berühmten Museen benannt sind.

