Privater Einblick: Kate Winslets Sohn weinte bei "Titanic"

Ein kleiner Einblick in das Privatleben von Kate Winslet (48): Ihr jüngster Sohn Bear hat geweint, als er Titanic im vergangenen Jahr zum ersten Mal gesehen hat. Das verriet die Oscar-Preisträgerin, die in dem Klassiker an der Seite von Leonardo DiCaprio (49) die Hauptrolle spielte, während der New Yorker Premiere zu ihrem neuen Film "Lee". "Er hat viel geweint und wir mussten den Film immer wieder pausieren", betonte sie im Interview mit E! News.

Obwohl Bear nun "Titanic" gesehen habe, wies Kate darauf hin, dass ihre Kinder keineswegs ihr gesamtes filmisches Schaffen kennen würden. Ihre älteren Kinder Mia (23) und Joe (20), die aus ihren früheren Beziehungen mit Jim Threapleton und Sam Mendes (59) stammen, hätten jedoch einen bestimmten Film besonders ins Herz geschlossen. "Meine älteren beiden, die fast 24 und 21 Jahre alt sind, lieben 'Vergiss mein nicht!'“, erklärte Kate. "Ja, das ist einer ihrer großen Favoriten."

Bears Vater ist der 46-jährige Edward Lyulph Abel Smith. Mit ihm und dem Rest der Familie lebt Kate seit ihrer Hochzeit 2011 zurückgezogen abseits des Rampenlichts. In Interviews erwähnt sie immer wieder, wie sehr sie sich um ein Gleichgewicht zwischen ihrer Karriere und ihren familiären Verantwortungen bemühe. Bears authentische Reaktion auf Kates Film und ihre Beschreibung davon zeigen, wie gut dem Hollywoodstar das zu gelingen scheint.

Anzeige Anzeige

Kate Winslet und Leonardo DiCaprio in "Titanic"

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Winslet und ihr Mann Abel Smith

Anzeige Anzeige