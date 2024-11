"Titanic"-Wiedersehen: Kate Winslet und Leo bezaubern Fans

27 Jahre nach ihrem unvergesslichen Auftritt als Jack und Rose in Titanic sorgen Leonardo DiCaprio (50) und Kate Winslet (49) erneut für Herzklopfen bei ihren Fans. Am Dienstagabend begegnen sich die beiden Leinwandikonen bei einer Vorführung von Kates neuem Film "Lee" im Harmony Gold Theater in Los Angeles, wie auf Bildern zu sehen ist, die Daily Mail vorliegen. Strahlend posieren die beiden für die Kameras und tauschen eine herzliche Umarmung aus – ein Moment, der Erinnerungen an ihre legendäre Chemie auf der Kinoleinwand wachruft.

In "Lee" schlüpft Kate in die Rolle der Kriegsfotografin Lee Miller, die während des Zweiten Weltkriegs für die Vogue berichtete. Bei der Premiere zieht die "Vergiss mein nicht!"-Darstellerin in einem eleganten schwarzen Blazer, einer Lederhose und mit schicker Statement-Brille alle Blicke auf sich. Leonardo, der zuletzt im vergangenen Jahr in "Killers of the Flower Moon" zu sehen war, zeigt sich stilsicher in einem dunkelblauen Anzug. Gemeinsam beweisen sie, dass ihre Freundschaft auch nach all den Jahren nichts von ihrer Magie verloren hat.

Während der Dreharbeiten zu "Titanic" entstand eine ganz besondere Verbindung zwischen Kate und Leonardo. In einem Interview mit Entertainment Tonight schwärmte die Oscar-Preisträgerin von Leos charmanter Art, die das gesamte Team schnell für sich einnahm. "Er war so ein Bündel aus langen, dünnen, unkoordinierten Gliedmaßen. Er war so frei mit sich selbst und hatte diese sprudelnde Energie, die wirklich anziehend war", erinnerte sich Kate. Schon nach kurzer Zeit war ihr klar: "Das wird Spaß machen. Wir werden uns definitiv gut verstehen." Eine Einschätzung, die sich bis heute bewahrheitet hat.

Getty Images Leonardo DiCaprio und Kate Winslet bei den 55. Golden Globe Awards in Beverly Hills, Januar 1998

Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in der Tanzszene von "Titanic"

