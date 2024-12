Musste Jack sterben? Kate Winslet über die "Titanic"-Tür

Kate Winslet (49), die berühmte Schauspielerin aus dem Hollywood-Klassiker Titanic, hat eine jahrzehntelange Debatte neu entfacht. Bei einem Auftritt in der australischen Talkshow The Project am 21. Oktober klärte sie ein Missverständnis auf, das die Fans des Films seit über 25 Jahren beschäftigt: Der Gegenstand, auf dem ihre Rolle "Rose" das kalte Wasser überlebt, wird oft als Tür bezeichnet, ist in Wirklichkeit jedoch ein Teil eines Geländers, das vom Schiff abgebrochen ist. Zudem äußerte sie ihre Meinung zu der umstrittenen Frage, ob auch Leonardo DiCaprios (50) Rolle "Jack" hätte überleben können, indem sie sagte: "Ja, er hätte darauf gepasst, aber es wäre nicht über Wasser geblieben."

Regisseur James Cameron (70) hatte bereits früher ein wissenschaftliches Experiment in Auftrag gegeben, um herauszufinden, ob beide Figuren auf dem Stück hätten überleben können. Zwei Stuntleute mit ähnlicher Statur wie Kate und Leonardo wurden in ein Becken mit eiskaltem Wasser gesetzt, um verschiedene Überlebensszenarien zu testen. Ergebnis: Unmöglich, dass das beide überlebt hätten, so Cameron, der die Geschichte mit der Tragik von "Romeo und Julia" verglich: "Jack musste sterben, es geht um die Liebe und ein Opfer." Trotz aller wissenschaftlichen Analysen und Kates Klarstellung bleibt das Thema für viele ein emotional aufgeladener Aspekt des Films.

Kate, deren Sohn bei dem Film weinen musste, und Leonardo verbindet seit den Dreharbeiten zu "Titanic" eine enge Freundschaft, die bis heute anhält. Die beiden sind immer wieder gemeinsam öffentlich aufgetreten und betonen regelmäßig, wie viel sie einander bedeuten. Die Zusammenarbeit an dem Film, der beide zu Weltstars machte, hat ihre Beziehung geprägt. Auch privat unterstützen sie sich gegenseitig bei ihren Projekten und persönlichen Anliegen. Die Diskussion um die berühmte Szene zeigt, wie sehr "Titanic" auch nach über 25 Jahren noch die Gemüter bewegt.

ActionPress Filmszene aus "Titanic" mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet

Getty Images Leonardo DiCaprio und Kate Winslet bei den Oscars 2016

