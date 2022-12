So viel wiegt Laura Maria Rypas ungeborenes Baby gerade!

Laura Maria Rypas (27) Baby ist schon ganz schön gewachsen! Die Influencerin erwartet zurzeit zusammen mit ihrem Verlobten Pietro Lombardi (30) ihr erstes gemeinsames Kind. Der Sänger und seine Liebste dürfen sich auf einen kleinen Jungen freuen – aber so klein ist er schon gar nicht mehr! Denn jetzt gab Laura ein Update: Ihr Baby hat gerade einen großen Wachstumsschub gemacht!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die werdende Mama bei ihren Fans, nachdem sie bei einer Untersuchung gewesen war. "Wir waren heute beim Frauenarzt und der Kleine wiegt aktuell 2,1 Kilo und ist 47 Zentimeter groß. Er hat einen ordentlichen Schub gemacht", teilte Laura stolz mit und berichtete, dass sogar die Ärztin davon überrascht gewesen sei! "Und wenn ich so überlege, dass ich erst Mitte Februar entbinden soll, will ich gar nicht wissen, was noch so dazukommt. Ich glaube, 47 Zentimeter sind schon ordentlich, aber Hauptsache dem Kleinen geht es gut", schloss sie ab.

In den nächsten Tagen wolle sich Laura allerdings etwas zurückziehen. Unter anderem leidet die Beauty unter Wassereinlagerungen und hatte zuletzt auch mit Unterleibsschmerzen zu kämpfen. "Werde mich die nächsten Tage aber besonders viel ausruhen, deshalb kommt nichts von mir", teilte sie ihren Anhängern mit.

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / pietrolombardi Musiker Pietro Lombardi und Influencerin Laura Maria Rypa

