Totenschein bestätigt: Kirstie Alley wurde eingeäschert

Kirstie Alleys (✝71) Tod Anfang Dezember versetzte ihre Fans weltweit in tiefe Trauer! Die Schauspielerin war damals einem Krebsleiden erlegen. Bereits kurz nach dem Tod der praktizierenden Scientologin waren erste Informationen zu ihrer Beerdigung bekannt geworden. Demnach sei ein Gottesdienst im Flag Building der Scientology-Kirche in Clearwater im US-Bundesstaat Florida geplant – und eine Einäscherung. Letztes bestätigt nun offenbar Kirsties Totenschein.

Das gehe aus dem Dokument hervor, das dem Magazin Us Weekly vorliegt. Demnach sei Kirsties Leichnam kremiert worden. Die Unterlagen hätten darüber hinaus noch einige zusätzliche Informationen über das Ableben der "Kuck mal, wer da spricht!"-Darstellerin enthalten. So stehe darin etwa, dass Kirstie in ihrem Haus in Clearwater gestorben sei.

Von der schweren Krebserkrankung und den letzten Stunden des "Cheers"-Stars hatten seine Kinder True und Lillie Parker berichtet. "Sie war von ihrer engsten Familie umgeben und kämpfte mit großer Kraft", schilderten die zwei auf Instagram den Abschied von ihrer Mutter.

Anzeige

Getty Images Kirstie Alley mit ihren Kindern William True und Lillie Price im Jahr 2010

Anzeige

Getty Images Kirstie Alley (†), Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Kirstie Alley im August 2019 in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de