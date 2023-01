Zum Geburtstag: Tochter Lillie zollt Kirstie Alley Tribut

Lillie Price gedenkt ihrer verstorbenen Mutter Kirstie Alley (✝71). Im Dezember vergangenen Jahres machten traurige News die Runde: Die "Kuck mal, wer da spricht!"-Bekanntheit ist überraschend verstorben. Wie ihre Kinder damals bekannt gaben, erlag Kirstie ihrer Krebserkrankung – bis zuletzt habe sie versucht, gegen den Darmkrebs anzukämpfen. Am Donnerstag wäre die Schauspielerin 72 Jahre alt geworden. Anlässlich ihres Ehrentags zollte ihre Tochter Lillie der Verstorbenen Tribut.

Auf ihrem Instagram-Account postete die Beauty die süße Hommage an ihrer Mutter: Die alten Bilder zeigen, wie Kirstie in verschiedenen Posen fotografiert wurde. Für die Aufnahmen trug sie ein ärmelloses Oberteil und einen Pferdeschwanz. Ein anderer Schnappschuss zeigt Kirstie wiederum mit offenen Haaren. "Happy Birthday, Mama. Ich wünschte, du wärst hier", betitelte Lillie die Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Kirstie.

In den Kommentaren nahmen Lillies Follower Anteil: Neben unzähligen Herz-Emojis kommentierten einige User "So ein Schatz! Ich sende dir viel Liebe, Lillie", "Ich denke an dich und deine schöne Mama, alles Liebe" oder "Ich liebe diese Bilder. Sie war so wunderschön."

