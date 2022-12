Vor Tod: Kirstie Alley und John Travolta sprachen täglich

John Travolta (68) war bis zuletzt an der Seite von Kirstie Alley. Vergangene Woche hat die traurige Nachricht die Runde gemacht, dass die Schauspielerin im Alter von 71 Jahren verstorben ist. Im Netz fand der Autor im Anschluss einige rührende Worte, um von der Golden Globe-Preisträgerin Abschied zu nehmen. Wie eng das Verhältnis der beiden Filmstars wirklich war, wird nun noch einmal deutlich: Bis zuletzt sollen John und Kirstie ständig in Kontakt gestanden haben.

Gegenüber Radar Online verriet ein Insider nun, dass die beiden "Kuck mal, wer da spricht!"-Co-Stars eine sehr enge Verbindung miteinander gehabt hätten, weswegen zwischenzeitlich sogar spekuliert wurde, dass die beiden ineinander verliebt seien. Bis zum Schluss seien die beiden Schauspieler allerdings nur gute Freunde geblieben und hätten fast täglich miteinander gesprochen. "Er war die meiste Zeit an ihrer Seite, hielt ihre Hand, brachte sie zum Lachen und hielt sie bei Laune", versicherte ein Bekannter der beiden. In ihren dunkelsten Stunden habe sie sich an den Grease-Darsteller gewandt, der sie wieder aufmunterte.

"John wusste Dinge über Kirstie, die niemand sonst wusste. Sie hatten keine Geheimnisse", fügte eine andere Quelle hinzu. Der dreifache Vater soll auch einer der ersten Menschen gewesen sein, der von ihrer Darmkrebsdiagnose erfuhr. Aus diesem Grund stehe der 68-Jährige nun mit Kristies Hinterbliebenen in Kontakt, um sicherzustellen, dass es ihren Kindern gut gehe.

Anzeige

Getty Images John Travolta, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Kirstie Alley, Schauspielerin

Anzeige

Action Press / United Archives GmbH John Travolta und Kirstie Alley im zweiten Teil von "Kuck mal, wer da spricht!"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de