Adam Sandler gedenkt der Schauspielerin Kirstie Alleys (†71)

Die Trauer um Kirstie Alley (71) ist groß. Die Schauspielerin wurde in den 80er-Jahren durch ihre Rolle in der Sitcom "Cheers" bekannt, wofür sie sogar mit einem Emmy sowie einem Golden Globe ausgezeichnet wurde. Doch nun mussten Familie, Freunde und Fans Abschied von ihr nehmen: Sie verstarb im Alter von 71 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Kirsties Ableben stimmte auch Adam Sandler (56) traurig, der ihr einige rührende Worte widmete.

Der "Kindsköpfe"-Darsteller zollte der Schauspielerin, mit der er in der Vergangenheit gemeinsam bei Saturday Night Live zu sehen war, auf Twitter Tribut: Der 56-Jährige veröffentlichte ein Foto, welches die Ikone in jungen Jahren zeigt. "Ich werde diese Dame vermissen", schrieb der Regisseur dazu und wurde dann sentimental: "Sie war ein absolut furchtloser, lustiger und süßer Mensch."

Adam ist jedoch nicht der einzige Star, der um die Verstorbene trauert. So nahm Kirsties Ableben auch John Travolta (68), der in "Kuck mal, wer da spricht!" neben ihr vor der Kamera stand, ebenfalls sehr mit. "Kirstie war eine der außergewöhnlichsten Beziehungen, die ich je hatte. Ich liebe dich, Kirstie. Ich weiß, dass wir uns wiedersehen werden", gedachte er seiner einstigen Kollegin zusammen mit Bildern auf Instagram.

Anzeige

Getty Images Kirstie Alley im Jahr 1999

Anzeige

Getty Images Adam Sandler im Oktober 2022

Anzeige

Action Press / CapitalPictures John Travolta und Kirstie Alley im Film "Kuck mal, wer da spricht!"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de