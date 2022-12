Scientologen hielten Kirstie Alley für einen "Übermenschen"

Kirstie Alley (✝71) wurde sehr bewundert. Die Schauspielerin verstarb Anfang Dezember an Darmkrebs – für ihre Rollen wird sie jedoch immer in Erinnerung bleiben: Sie wurde in den 80er-Jahren durch Serien wie "Fackeln im Sturm" und "Cheers" berühmt. Im Laufe ihrer Karriere stand sie mit Stars wie John Travolta (68) und Patrick Swayze (✝57) vor der Kamera. Doch nicht nur ihr schauspielerisches Können wurde hoch geschätzt: Kirstie war Teil der religiösen Bewegung Scientology, wo man sie als einen "Übermenschen" angesehen hatte.

Die Schauspielerin trat 1979 der Scientology-Kirche bei und erreichte innerhalb der religiösen Bewegung die höchste Stufe. Für das sogenannte "Operating Thetan Level VII" musste man viel Geld und Zeit investieren. Wie Page Six berichtete, wurde Kirstie deshalb von den anderen Mitgliedern als "Übermensch" angesehen. Als treue Anhängerin stellte sich nach ihrem Tod natürlich sofort die Frage, welche Rolle die Kirche bei ihrer medizinischen Behandlung gespielt haben könnte – Scientology lehnt Formen westlicher Medizin ab, darunter auch Krebstherapien wie Chemo- oder Strahlenbehandlung. Allerdings blieb das bislang unbeantwortet.

Die Beisetzung der Schauspielerin soll vermutlich im Flag Building der Scientology-Kirche in Clearwater im US-Bundesstaat Florida stattfinden: Wie Daily Mail in Erfahrung gebracht haben will, soll dort der Gedenkgottesdienst für Kirstie geplant sein. Wann genau die Emmy-Gewinnerin eingeäschert und beigesetzt wird, ist jedoch noch unklar.

