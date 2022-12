Kirstie Alley ist tot: Erste Details zur Beisetzung bekannt

Wie wird Kirstie Alley ihre letzte Ruhe finden? Die Schauspielerin ist am Montag im Alter von 71 Jahren verstorben. Das gaben ihre Kinder True und Lillie in einem emotionalen Statement auf Social Media bekannt. Die "Cheers"-Darstellerin hat den Kampf gegen den Krebs verloren, der erst kurz zuvor bei ihr entdeckt worden war. Im Netz bekundeten bereits viele Weggefährten, Freunde und Fans ihre Trauer. Nun sind auch erste Details zu Kirsties Beisetzung ans Licht gekommen.

Wie Daily Mail erfahren haben will, soll der Leichnam der ehemaligen US-The Masked Singer-Teilnehmerin eingeäschert werden. Zudem sei ein Gedenkgottesdienst geplant. Als möglicher Ort dafür käme das Flag Building der Scientology-Kirche in Clearwater im US-Bundesstaat Florida infrage. Wann Kirstie beigesetzt werden soll, ist noch nicht bekannt.

Kirsties Kinder hatten ihr im Netz bereits rührende Worte gewidmet. "Sie hinterlässt uns die Gewissheit ihrer endlosen Lebensfreude und der Abenteuer, die vor ihr liegen. Sie war nicht nur auf der Leinwand eine Ikone, sondern auch eine noch viel bessere Mutter und Großmutter", betonten sie in einem Twitter-Statement.

Kirstie Alley im August 2019 in Hollywood

Kirstie Alley, US-amerikanische Schauspielerin

Kirstie Alley bei einem Event im Dezember 2013

