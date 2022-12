So hat sich Kirstie Alley (†) ihr Leben eigentlich ausgemalt

Kirstie Alley (✝71) hatte Pläne für ihre Zukunft. Die Schauspielerin wurde in den 80er-Jahren durch ihre "Cheers"-Rolle bekannt. Auch mit der Filmreihe "Kuck mal, wer da spricht!" landete sie mit Co-Star John Travolta (68) einen vollen Erfolg. Doch nun musste man Abschied von der Schauspiel-Ikone nehmen: Die US-Amerikanerin verstarb an den Folgen einer Krebserkrankung, die erst kurz vor ihrem Ableben festgestellt wurde. Und das, obwohl sie immer gesund und munter gewirkt hatte: Kirstie selbst hatte sogar geglaubt, dass sie über 90 Jahre alt werden wird.

2014 war die Schauspielerin in der Ellen DeGeneres Show (64) zu Gast. Dort sprach sie mit der Moderatorin über das Älterwerden und verriet, dass sie sich nicht wie 63 fühle. "Was ist, wenn ich 98 Jahre alt werde und ich mich einfach immer noch nach 'Wow! Lass uns feiern gehen!' fühle?", spekulierte die "Cheers"-Darstellerin. Sie hatte sich zu diesem Zeitpunkt noch im hohen Alter topfit gesehen – mit einer Erkrankung hätte sie wohl nie gerechnet.

Obwohl es für Kirstie doch anders als gedacht gekommen ist, habe sie nie ihre positive Art verloren. "Die Lebensfreude und Leidenschaft unserer Mutter für das Leben, ihre Kinder, Enkelkinder und ihre vielen Tiere, ganz zu schweigen von ihrer ewigen Freude am Schaffen, waren unvergleichlich und inspirieren uns, das Leben in vollen Zügen zu genießen, so wie sie es tat", hieß es in einem Statement, das ihre Kinder William True und Lillie Price nach ihrem Tod auf Twitter bekannt gaben.

Getty Images Kirstie Alley im September 2011

Getty Images Kirstie Alley im September 2018

Getty Images Kirstie Alley mit ihren Kindern William True und Lillie Price im Jahr 2010

