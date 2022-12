"Dankbar": Jenny Frankhausers Sohn ist schon drei Monate alt

Jenny Frankhauser (30) ist im Mamaglück! Ende September wurde das Leben der ehemaligen Dschungelcamp-Gewinnerin und ihres Partners Steffen König ziemlich auf den Kopf gestellt. Die Reality-TV-Persönlichkeit und ihr Liebster durften ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs willkommen heißen. Seither teilt die Influencerin immer wieder Einblicke in ihren neuen Alltag als Mama im Netz. Drei Monate ist es nun schon her, dass der kleine Damian das Licht der Welt erblickt hat – zu diesem Anlass widmete Jenny ihm nun ein paar rührende Worte.

"Drei Monate pures Glück! Wir sind jeden Tag dankbar, dass es dich gibt! Du bist der schönste, wundervollste und intelligenteste kleine Junge, den ich je gesehen habe", schwärmte die 30-Jährige voller Stolz auf Instagram. Zu ihren rührenden Worten teilte die Musikerin zudem einen Clip mit vielen süßen Aufnahmen ihres kleinen Sohnes aus den vergangenen drei Monaten.

Ihr Glück kann Jenny offenbar noch immer nicht fassen. "Er ist einfach wie so ein fehlendes Puzzleteil, was alles so komplett gemacht hat. Er ist mein ganzes Glück", betonte die Neu-Mama zudem in ihrer Instagram-Story. Für dieses Glück nehme sie den Schlafmangel auch gerne in Kauf.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn, 2022

Instagram / jenny_frankhauser Steffen König und Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn, Dezember 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Partner Steffen und Baby Damian im Dezember 2022

