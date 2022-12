Tom Brady teilt ein niedliches Bild mit seinem Sohn Benjamin

Tom Brady (45) genießt die Zeit mit seinen Kindern sehr. Der American-Football-Spieler und das Model Gisele Bündchen (42) waren 13 Jahre lang verheiratet und gaben in diesem Jahr ihre Trennung bekannt. Aus ihrer Ehe gingen zwei gemeinsame Kinder hervor – Benjamin (13) und Vivian (10). In einer früheren Beziehung mit Bridget Moynahan (51) entstand Toms Sohn John. Nachdem Gisele über Weihnachten mit den beiden gemeinsamen Kindern in Brasilien im Urlaub war, feierte Tom ein Nach-Weihnachtsfest. Dabei teilte er ein zuckersüßes Bild mit Sohn Ben.

In seiner Instagram-Story postete Tom ein Bild, auf dem seine Beine und die Beine seines Sohnes Ben zu sehen sind. Ben schien auf Toms Bauch zu liegen – gemeinsam genossen sie offensichtlich die Zeit am Pool. Dazu schrieb der 45-Jährige: "Ich liebe diesen Jungen." Hinterher zeigte er ein weiteres Bild, auf dem er hinter dem 13-Jährigen steht und ihm in den Nacken küsst. Benjamin hat dabei seine Augen geschlossen und grinst breit in Richtung Kamera. Kommentiert hat er das Foto mit zwei Herz-Emojis.

Zu besonderen Anlässen scheint Tom gerne süße Bilder seiner Kinder zu teilen. Erst Anfang Dezember postete er ein Bild von seinem Ben, um ihm zu seinem 13. Geburtstag zu gratulieren. Einige Wochen davor gratulierte er auch seiner Tochter mit einem Post zu ihrem Ehrentag.

Instagram / tombrady Tom Brady, Footballspieler

Instagram / tombrady Tom Brady und sein Sohn Ben am Pool

Getty Images Tom Brady im Oktober 2022

