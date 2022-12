Will Michelle Daniaux eine Familie mit ihrem neuem Partner?

Kann sich Michelle Daniaux auch eine Zukunft mit ihrem Liebsten vorstellen? Nach Temptation Island V.I.P. hatten sich die Wege der Influencerin und ihrem On-off-Partner Luigi Birofio getrennt. Bei der Wiedersehensshow des beliebten Fremdgeh-Formats offenbarte die gebürtige Österreicherin: Sie ist verliebt und wieder in festen Händen. Wer ihr Liebster ist, will sie bisher noch nicht verraten. Doch eines ist sicher: Die Reality-TV-Bekanntheit ist überglücklich! Promiflash verrät sie, was sie sich mit ihrem neuen Partner vorstellen kann – und schießt dabei auch gegen ihren Ex!

Im Promiflash-Interview plaudert Michelle offen über ihr neues Liebesglück und erklärt, dass sie sich durchaus vorstellen könnte, irgendwann eine Familie mit ihrem Liebsten zu gründen: "Ich finde es noch ein bisschen früh, um über Familienplanung nachzudenken, aber theoretisch natürlich." Vor allem nach ihrem Ex wisse Michelle heute einige Dinge besonders am neuen Mann an ihrer Seite zu schätzen. "Ich wüsste zum Beispiel, dass dieser Mann mich niemals mit unserem Baby allein lassen würde, nur, weil ihm Clubs und andere Frauen wichtiger sind in manchen Momenten", fügt sie hinzu. Außerdem könnten ihre Kids "ihren Papa googeln, ohne Sexszenen mit anderen Frauen zu finden", schießt sie in dem Interview hinterher.

Im Interview kommt Michelle gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus. "Er ist reif, erwachsen, intelligent, ehrlich, aufmerksam, holt mir die Sterne vom Himmel und bringt im Grunde alles mit, was sich eine Frau bei ihrem Partner wünscht", freut sich die einstige Prominent getrennt-Kandidatin gegenüber Promiflash. Mit ihm führe sie eine gesunde und harmonische Beziehung – anders als mit Gigi.

Temptation Island V.I.P., RTL+ Gigi Birofio und Michelle Daniaux bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, "Prominent getrennt"-Kandidatin 2022

RTL / Frank J. Fastner Michelle Daniaux und Gigi Birofio, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2022

