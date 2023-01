James Corden wollte diese "Herr der Ringe"-Rolle spielen!

James Corden (44) hätte als Schauspieler ganz groß rauskommen können! Der Brite ist vielen Fans vor allem als Moderator bekannt. Seit 2015 führt er in den USA durch die "The Late Late Show". Nebenbei war er immer wieder auch in Filmen zu sehen, unter anderem in "Cats" und "Cinderella". Jetzt verrät der 44-Jährige, welche Rolle er leider nicht ergattern konnte: James bewarb sich für einen Part in Der Herr der Ringe!

Im Podcast "Happy Sad Confused" enthüllte der dreifache Vater nun, dass er vor über 20 Jahren für die Rolle des Samwise Gamgee vorgesprochen habe: "Jeder, jeder Einzelne in London, hat für 'Herr der Ringe' vorgesprochen. Jeder. Ich habe für Samwise vorgesprochen. [...] Ich habe den Akzent und alles nachgesprochen." Am nächsten Tag habe er sogar einen Anruf der Produktion bekommen – den Job konnte er sich schlussendlich aber nicht sichern.

Stattdessen hatte damals Sean Astin (51) den Part des liebenswürdigen Hobbits übernommen – und zwar mit großem Erfolg. Der Brite wurde für seine schauspielerische Leistung mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Darunter waren ein MTV Movie Award und ein Screen-Actors-Guild-Award.

United Archives GmbH/ Action Press Sean Astin und Elijah Wood in "Der Herr der Ringe"

Getty Images Moderator James Corden

United Archives GmbH/ Action Press Sean Astin in "Der Herr der Ringe"

