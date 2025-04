James Corden gewinnt Nachbarschaftsstreit um Villa-Anbau

James Corden (46), der zuletzt mit seinen Abnehmmethoden für Schlagzeilen sorgte, hat seinen Streit mit den Nachbarn um eine geplante Erweiterung seines Anwesens in London für sich entschieden. Der Moderator, der 2023 mit seiner Frau Julia Carey (48) und den drei gemeinsamen Kindern nach Großbritannien zurückkehrte, hatte Pläne für einen Ausbau seines 11,5-Millionen-Pfund-Hauses eingereicht. Geplant sind ein Fitnessraum, ein Büro, ein Spa-Bereich und ein Duschraum. Doch einige Anwohner legten Einspruch ein: Insgesamt gingen 18 Beschwerdebriefe ein, in denen unter anderem Lärmbelästigung und der Einfluss auf die lokale Umgebung kritisiert wurden. "Man hört das Schlagzeug sogar bei geschlossenen Fenstern", klagte ein Nachbar laut The Sun. Doch die Behörden wiesen die Beschwerden zurück und gaben grünes Licht, solange nahe Bäume unbeschädigt bleiben und die Erweiterung nicht als "Einliegerwohnung" genutzt werde.

Die Rückkehr nach London verlief für die Familie alles andere als ruhig. Nachdem sie das Anwesen im vergangenen Jahr erworben hatten, führten die Cordens bereits diverse Umbauten durch, darunter die Installation eines Balkons mit Wendeltreppe. Die Baupläne stießen aber nicht nur bei den Nachbarn, sondern auch bei lokalen Gruppen und Naturschützern auf Kritik: Beschimpfungen wie "Schandfleck" wurden laut. Dennoch befürwortete ein Planungsbeamter die Pläne, da sie keine vollständige Baugenehmigung benötigten. Für James, der zuvor eine Villa in Los Angeles verkaufte, bedeutet dieser Anbau ein weiteres Kapitel in seinen aufwendigen Immobilienprojekten – darunter auch noch ein Landhaus in Oxfordshire, das aktuell renoviert wird.

Die Entscheidung, wieder in England und näher bei der Familie zu leben, hatte James bereits Anfang des Jahres emotional kommentiert. In einem Interview erklärte er, dass ihre drei Kinder ihre Großeltern besser kennenlernen sollten. "Es war Zeit, zurückzukommen", betonte der Schauspieler und fügte hinzu, dass der Umzug trotz der Herausforderungen eine bereichernde Erfahrung sei. In Los Angeles hatten die Cordens über ein Jahrzehnt verbracht, doch mit der Beendigung von James' polarisierender Moderation bei "The Late Late Show" wurde der Wunsch der Familie nach ihren Wurzeln immer stärker. Seit ihrer Rückkehr finden die Cordens nun wieder ihren Platz in der britischen Heimat – wenn auch nicht ohne Spannungen mit ihren neuen Nachbarn.

Getty Images James Corden und seine Frau Julia Carey, 2020

Getty Images James Corden im Jahr 2016

