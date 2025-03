Neuer Look: Harry Styles zeigt sich mit dickem Schnurrbart

Harry Styles (31) wurde am Mittwoch gemeinsam mit James Corden (46) in einem Londoner Farmshop-Café gesichtet, wo die beiden sichtlich gut gelaunt Zeit miteinander verbrachten. Der Sänger und der Comedian, die seit über einem Jahrzehnt befreundet sind, genossen zunächst einen Kaffee, bevor sie in ein nahegelegenes Pub weiterzogen. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, überraschte Harry mit einem neuen Look: Der "As It Was"-Interpret präsentierte sich mit einem markanten Schnurrbart, der seinem Outfit eine extravagante Note verlieh. In entspannter Freizeitkleidung – einer marineblauen Fleecejacke, passenden Trainingshosen und schlichten Adidas-Sneakern – zeigte sich der Musiker gewohnt stilsicher. James, der vor zwei Jahren nach London zurückgezogen ist, erschien in einem burgunderfarbenen Hemd, Jeans und Sneakern.

Die Freundschaft der beiden Hollywood-Stars besteht schon seit über einem Jahrzehnt und begann, als Harry mit One Direction 2010 durch "The X Factor" berühmt wurde. Seitdem verbrachten die beiden immer wieder Zeit zusammen, unter anderem bei gemeinsamen Urlauben und Feiern. 2023 erzählte James in der "Howard Stern Show" von seiner engen Bindung zu dem Grammy-Preisträger und bewunderte, wie bodenständig Harry trotz seines Status als globaler Superstar geblieben sei: "Er ist unglaublich bescheiden und eine echte Inspiration." Neben seiner beeindruckenden Persönlichkeit überrascht Harry immer wieder mit seinen gewagten Fashion-Statements. Mit seinem neuesten Look, der sich vor allem durch den markanten Schnurrbart auszeichnet, beweist er erneut, dass er stets bereit ist, mit seinem Stil Akzente zu setzen.

Neben ihrer langjährigen Freundschaft haben Harry und James auch immer wieder beruflich zusammengearbeitet. Harry war ein häufiger Gast in James' US-amerikanischer Talkshow "The Late Late Show" und trat sogar in der allerletzten Folge auf. Die beiden scheinen nicht nur privat, sondern auch beruflich perfekt zu harmonieren. Ihre Freundschaft zeichnet sich durch eine enge Verbindung aus, in der sie sich stets Zeit füreinander nehmen – egal wie voll ihre Terminkalender sind.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: James Corden und Harry Styles

Instagram / karimchellat James Corden, Ben Winston, Harry Styles, Karim Chellat und Gabe Turner

