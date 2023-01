Neu verliebt? TV-Bauer Michael startet 2023 mit Mann im Bett

Hatte 2022 für Michael Kaufmann in Sachen Liebe doch noch ein gutes Ende? Der Fleckviehzüchter hoffte, bei Bauer sucht Frau die Partnerin oder den Partner fürs Lebens kennenzulernen. Die Hofwoche mit Jan-Hendrik verlief aber nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte: Der Funke wollte einfach nicht überspringen. Nun scheint Michael wieder jemanden kennengelernt zu haben. Zumindest hat er die Silvesternacht offenbar nicht allein in seinem Bett verbracht, sondern in männlicher Begleitung!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Nordrhein-Westfale ein Foto, das er offenbar kurz nach dem Aufwachen am Neujahrsmorgen aufgenommen hatte. Darauf zu sehen waren seine nackten Beine, die er gemütlich auf die eines anderen Mannes legte. Mit den Hashtags #loveislove, #happy und #lebeliebelache machte er deutlich, dass ihm der Unbekannte nicht allzu wenig bedeuten dürfte. Mit weiteren Details hielt er sich aber dennoch zurück.

Ob Michael mit seinem Schlafbesuch auch Unterstützung für die Hofarbeit gefunden hat? Gut möglich! In weiteren Sequenzen filmte sich der TV-Bauer bei seinem Gang in den Stall – allerdings nicht alleine. Auf den Aufnahmen waren nicht nur seine Gummistiefel, sondern auch die einer weiteren Person zu erkennen. Romantisch wurde es dabei aber nicht: Einer der beiden wurde von einer Kuh angekackt.

Anzeige

RTL Jan-Hendrik und Michael bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

Instagram / michael_kaufmann_kfv Michael Kaufmann an Neujahr 2023

Anzeige

Instagram / michael_kaufmann_kfv Michael und ein Unbekannter im Kuhstall

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de