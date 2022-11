Keine Chance für Jan-Hendrik: Zeigt TV-Bauer Michael Reue?

Steht Michael nach wie vor hinter seiner Entscheidung? Der Fleckviehzüchter hatte sich beim Bauer sucht Frau-Scheunenfest dazu entschieden, seinen Bewerber Jan-Hendrik näher kennenzulernen. Zu Beginn der gemeinsamen Hofwoche schien die Chemie zwischen den beiden zu stimmen. Doch dann wurde Michael nachdenklich. Er fand, dass der Finanzmanager zu ängstlich sei und schon zu weit in die Zukunft gedacht hatte. Daraufhin erteilte er ihm eine Abfuhr – war er damit zu voreilig?

In seiner Instagram-Story stellte der 28-Jährige klar: "Es geht mir sehr gut mit der Entscheidung. Ehrlichkeit währt am längsten." Auch wenn zunächst von Schmetterlingen im Bauch die Rede war, können sich Gefühle ändern. Zudem verriet Michael, dass Jan-Hendrik nicht nur wegen seiner Zukunftsängste und Emotionen gehen musste, wie es in der Sendung zu sehen war. "Es wäre mehr als traurig, wenn ich nur deswegen einen Menschen von mir weisen würde", erklärte der Hobby-Bauer. Aus welchem anderen Grund er seinem Hofherren einen Korb verpasst hatte, ließ er allerdings offen.

Zuvor hatten viele Fans ziemlich enttäuscht auf Michaels Entscheidung reagiert. In einer Promiflash-Umfrage [Stand 9. November, 12:15 Uhr] gaben 855 von 1.204 Teilnehmern (71 Prozent) an, dass er Jan-Hendrik noch eine zweite Chance hätte geben sollen. Nur 349 (29 Prozent) stimmten für: "Nein, das hätte nicht gepasst."

RTL / Stefan Gregorowius Michael Kaufmann und Jan-Hendrik bei "Bauer sucht Frau" 2022

RTL Jan-Hendrik und Michael, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2022

RTL Jan-Hendrik und Michael bei "Bauer sucht Frau"

