"Mein Freund": "Bauer sucht Frau"-Michael ist neu verliebt!

Er ist also doch vergeben! Michael Kaufmann hat im vergangen Jahr bei Bauer sucht Frau nach der großen Liebe gesucht und ging leider leer aus. Mit Jan-Hendrik konnte der Fleckviehzüchter in der TV-Show damals nicht sein Glück finden. Schon vor einigen Wochen deutete der Bauer mit einem süßen Foto nun allerdings an, dass er in festen Händen sei. Jetzt bestätigt Michael ganz verliebt – er hat einen festen Freund!

In seiner Instagram-Story plauderte Michael mit seinen Fans über sein derzeitiges Tanzgarde-Training. Ganz nebenbei ließ er die süßen Neuigkeiten durchsickern: "Ich freue mich auf morgen Abend, weil mein Freund dann wieder Zuhause ist! [...] Da freue ich mich mega den wieder zu sehen", erzählte er mit einem strahlenden Lächeln.

Die beiden hätten sich aufgrund seines Trainings und der Arbeit seines Freundes länger nicht gesehen, erzählte der Züchter. Ganz aufgeregt verriet er: "Morgen Abend freue ich mich dann umso mehr ihn in den Armen zu halten und, dass wir die nächsten Tage dann auf jeden Fall viel Zeit miteinander verbringen können."

Instagram / michael_kaufmann_kfv Michael Kaufmann an Neujahr 2023

RTL / Stefan Gregorowius Jan-Hendrik und Michael bei "Bauer sucht Frau"

RTL / Stefan Gregorowius Michael, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

