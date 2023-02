"Bauer sucht Frau"-Arne und Michael genießen Vierer-Date

Arne und Michael schwelgen jeweils im ultimativen Liebesglück! Der Hofkäser hat sich bei Bauer sucht Frau in Antje verliebt und ist inzwischen seit rund einem halben Jahr mit ihr zusammen. Für seinen damaligen Datingshow-Kollegen Michael klappte es hingegen erst nach den Dreharbeiten mit der großen Liebe: Vor knapp einer Woche machte er seine neue Beziehung öffentlich. Sein neuer Partner hat offenbar auch schon seine Freunde kennengelernt: Michael und Arne zeigten sich nun beim gemeinsamen Date mit ihren Liebsten!

Auf Instagram teilte der Fleckviehzüchter mehrere Fotos, die ihn gemeinsam mit seinem Partner, einer Kuh sowie Arne und dessen Freundin Antje zeigen. Alle lächeln fröhlich in die Kamera. "Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt. Es gibt nichts Schöneres als solch unvergessliche Momente", schwärmte der Nordrhein-Westfale.

Vor wenigen Tagen hatte Michael seinem Mister Right bereits eine süße Liebeserklärung gemacht. "Liebe ist nur ein Wort, bis dir jemand die Bedeutung zeigt. Denn Liebe sollte nicht das sein, was man erwartet, sondern das, was man bereit ist zu geben", schrieb er zu einem gemeinsamen Foto.

RTL / Andreas Friese Arne und Antje, "Bauer sucht Frau"-Paar 2022

Instagram / michael_kaufmann_kfv Michael, sein Freund, seine Kuh, Arne und Antje

RTL / Stefan Gregorowius Michael, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

