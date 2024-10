"Bauer sucht Frau"-Antje zeigt sich innig mit Landwirt Micha

Ist Antje Hielscher etwa frisch verliebt? Im Netz zeigt sich die einstige Verlobte von Arne Traupe sehr vertraut mit einem anderen Mann und dieser ist kein Unbekannter! In einem schwarzen, bodenlangen Neckholder-Kleid posiert Antje vor einer malerischen Kulisse, während sie von Bauer sucht Frau-Teilnehmer Michael Kaufmann umarmt wird. Auch ein weiteres Bild lässt viel Spielraum für Interpretationen: Der bisexuelle Landwirt platziert seine Hände nämlich im unteren Bereich von Antjes Hüften, die wiederum ihre Hände zärtlich auf die ihrer Begleitung legt. Michael versieht den Instagram-Beitrag unter anderem mit #unzertrennlich, #fürimmer und #youandme. Ob Michael und Antje die Liebessensation der "Bauer sucht Frau"-Geschichte sind oder die beiden einfach nur eine tiefe Freundschaft verbindet? Michael klärt unter dem Beitrag auf: "Nach wie vor bin ich Single und es ist nach wie vor eine megagute Freundschaft!"

In den Kommentaren spekulieren die Fans natürlich trotzdem, in welchem Verhältnis Antje und Michael zueinander stehen. "Was, jetzt ist sie mit ihm zusammen?", fragt sich ein Nutzer. Ein anderer User wiederum ist sich sicher, dass die beiden ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer lediglich befreundet sind: "Passt gut auf eure Freundschaft auf!" Einige Social-Media-Nutzer kümmern sich vor allem um Arnes Wohl, also Antjes Ex. "Arne tut mir echt leid", tippt einer und findet Gehör bei einem anderen Fan, der hinzufügt: "Ja, das ist so unmöglich."

Antje und Arne galten eigentlich als das absolute Traumpaar der 18. Staffel von "Bauer sucht Frau". Ihre Liebe krönten die beiden sogar mit einer Verlobung. Anfang September gab Antje dann die überraschende Trennung bekannt. "Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben", berichteten sie auf Instagram und fügten hinzu: "Aber wir glauben, dass es das Beste für uns beide ist."

Instagram / michael_kaufmann_kfv Ex-"Bauer sucht Frau"-Teilnehmer Michael, sein Freund, seine Kuh, Arne und Antje

Instagram / arne_traupe Antje Hielscher und Arne Traupe im September 2023

