Flieger verpasst? Martin Semmelrogge ist noch in Deutschland

Wird Martin Semmelrogge (67) etwa doch nicht beim Dschungelcamp antreten? In wenigen Tagen werden zwölf Promis wieder in dem australischen Busch auf Luxus verzichten müssen. Momentan sind die Stars und Sternchen auf dem Weg nach Down Under. Die beiden Reality-TV-Stars Gigi Birofio und Cosimo Citiolo (41) teilten sogar schon einige Einblicke aus ihrem Flieger. Ein Kandidat soll sich jedoch noch in Europa aufhalten. Hat Martin etwa Muffensausen bekommen?

Wie VIP.de berichtet, soll der 67-Jährige seine Anreise erst etwas später antreten können. "Die spätere Anreise von Martin Semmelrogge hat produktionstechnische Gründe", so die Quelle. Ein weitere Erklärung liegt nicht vor, jedoch dürfen sich die Fans weiterhin auf den Schauspieler im australischen Busch freuen.

Auch sein Dschungel-Kollege Lucas Cordalis (55) verabschiedete sich bereits von seiner Familie, um sich den härtesten Prüfungen Australiens zu stellen. In einem emotionalen Instagram-Video ist zu sehen, wie er zunächst seine Tochter und dann seine Frau fest drückt. "Bis bald", betitelte er die Aufnahme.

Anzeige

Steffi Adam / Future Image Martin Semmelrogge im Jahr 2020

Anzeige

Action Press / AEDT / SplashNews.com Marti Semmelrogge, Schauspieler

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis mit seiner Tochter Sophia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de