König Felipe entgeht knapp einem Unfall bei Segelwettbewerb

König Felipe von Spanien (57) erlebte am Donnerstag, den 31. Juli, bei der Copa del Rey MAPFRE Segelregatta eine knappe Schrecksekunde. Der Monarch, der zusammen mit Admiral Jaime Rodríguez Toubes und seiner Crew auf dem spanischen Marineboot Aifos antrat, entging laut dem Magazin People nur um Haaresbreite einem gefährlichen Unfall. Während er sich auf den Tag vorbereitete, krachte ein schweres Segel zusammen mit einem Baum nur wenige Zentimeter neben seinem Kopf auf das Deck. Trotz des Vorfalls, der Zuschauer in Atem hielt, ließ sich der 57-jährige Monarch nicht aus der Ruhe bringen und setzte seine Arbeiten unbeeindruckt fort.

Felipe, ein begeisterter Segler, nimmt seit Jahren an der Regatta teil und hat enge Verbindungen zur spanischen Marine, bei der er während seiner Zeit als Prinz von Asturien ausgebildet wurde. Seit seiner Thronbesteigung im Jahr 2014 trägt er den Titel des Kapitäns-General. Die jährliche Teilnahme an der Regatta ist für ihn eine Tradition, und die Aifos erreichte 2024 einen beeindruckenden zweiten Platz. Während Felipe sich auf See beweist, steht seine älteste Tochter, Prinzessin Leonor (19), ihrer eigenen Rolle als Thronfolgerin näher denn je. Sie durchläuft derzeit eine dreijährige militärische Ausbildung und wurde kürzlich zur Fähnrich zweiten Grades befördert sowie mit dem Großkreuz des Maritimen Verdienstes ausgezeichnet.

Die Begeisterung für den Segelsport scheint jedoch nicht auf Leonor oder ihre jüngere Schwester Sofía (18) übergegangen zu sein, da beide der Veranstaltung fernblieben. Stattdessen wurden die beiden Prinzessinnen zuletzt bei einem anderen sportlichen Ereignis gesehen. Gemeinsam mit Prinz William (43) und Prinzessin Charlotte (10) verfolgten sie das spannende Finale der UEFA Women's EURO 2025, in dem Spanien gegen das englische Team der "Lionesses" antrat. Die sportlich interessierten jungen Royals scheinen sich damit vor allem anderen Sportarten zuzuwenden und zeigen immer wieder, dass sie auch außerhalb des Palastes aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.

Imago König Felipe bei der Copa del Rey Regatta im Juli 2025

Getty Images König Felipe, spanischer Regent

MC Boti / ActionPress Prinzessin Leonor bei der Verleihung des königlichen Verdienstkreuzes, Juli 2025